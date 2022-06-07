السعودية تؤكد حرصها على دعم الجهود الأممية للتوصل لحل سياسى شامل فى اليمن

وأشاد الفريق اليمني - في بيان أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، الثلاثاء، بالجهود المكثفة التي بذلها المبعوث الأممي هانس جروندبرج وفريقه، والتي أسفرت عن تقديم مقترح بفتح 5 طرق في محافظة تعز وبعض المحافظات ضمنها طريق رئيسي.

وأوضح البيان أن ذلك يمثل الحد الأدنى من مطالب أبناء محافظة تعز، على أن يتم وضع خطة زمنية لفتح باقي الطرق خلال الأشهر القريبة القادمة.

وتابع البيان :"بعد أكثر من أسبوعين على انطلاق المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان حول فتح طرق محافظة تعز، وفق نصوص الهدنة الأممية، وبرغم أننا تقدمنا برؤيتنا بفتح طرق رئيسية ترفع معاناة الناس وتخفف عنهم صعوبة الوصول، وتقلل التكلفة الاقتصادية، فقد أصر الطرف الحوثي على طرح طرق فرعية لا تحقق هدف رفع الحصار وتخفيف المعاناة".

وأضاف: "بل أخذ يتصرف بشكل أحادي الجانب بغرض أن يفرض أمرا واقعا لطرق لم يتم التوافق عليها وبعيدة عن المفاوضات مما أدى إلى توقف المفاوضات عند هذا الحد".

وثمن الفريق اليمني، الدور الإيجابي للمبعوث الأممي، متمنيا أن يقوم بممارسة الضغوط اللازمة والإجراءات السريعة على جماعة الحوثي لسرعة تنفيذ فتح الطرق الرئيسية، وعدم السماح للجماعة الانقلابية بالتلاعب واستهلاك وقت الهدنة الثانية، دون أن يتم فتح الطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات، كما نص عليه الاتفاق الأممي، والذي يجب العمل به كحزمة واحدة ودون انتقائية".