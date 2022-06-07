السجن 6 سنوات لعامل تعدى على طفل بديرب نجم فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن 6 سنوات لقيامة بالتعدى على طفل وتعريض حياته للخطر، صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد لاشين، وأمانة سر فيليبس صبحي.
ترجع وقائع القضية إلى شهر فبراير من العام الحالى، حيث تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، بلاغا من ربة منزل مقيمة ديرب نجم، تتهم فيه عامل بالتسلل خلف طفلها داخل مسكنها وقيامه بالتعدى عليه ومحاولته هتك عرضه.
فأكدت تحريات اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث صحة ما جاء بالبلاغ، وأن المتهم قام بكتم أنفاس الطفل خوفا من افتضاح أمره وعرض حياتة للخطر، وأن الطفل يحتاج إلى علاج نفسى.
ألقى القبض على المتهم وإحالته للنيابة والتى قدمته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
السجن 6 سنوات لعامل تعدى على طفل بديرب نجم فى الشرقيةالثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:41 م
محكمة - صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن 6 سنوات لقيامة بالتعدى على طفل وتعريض حياته للخطر، صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد لاشين، وأمانة سر فيليبس صبحي.
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