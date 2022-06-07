السجن المشدد لـ3 متهمين بسرقة هاتف طالب جامعى فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وبسكرتارية محمد رضا، على 3 متهمين بسرقة هاتف طالب جامعي بالسجن المشدد 3 أعوام، وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك في أحداث القضية رقم 1316 لسنة 2022، جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 422 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، أحال كلا من "مصطفى.ا.م" 21 عامًا - طالب، و"مدحت.أ.م" 24 عامًا - سائق توكتوك، و"محمد.ع.م" 31 عامًا - فران، يقيمون بحي القنطرة بمدينة كفرالشيخ إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات.



وتبين من أمر إحالتهم للجنايات أنهم في 7 فبراير 2022، بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، سرقوا هاتفًا محمولًا مملوكًا لطالب بكلية التمريض جامعة كفرالشيخ، عن طريق الإكراه الواقع عليه حال استقلاله الدراجة البخارية "توك توك"، قيادة المتهم الثاني، بأن أشهر المتهم الثالث سلاحا أبيض "سكين"، واضعًا إياه على رقبته.



كشفت التحقيقات وفق أوراق القضية تعدى المتهم الأول بالضرب محدثًا ما به من إصابات، الموصوفة بالتقرير الطبي، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة الهاتف المحمول خاص بالمجني عليه كرهًا عنه.