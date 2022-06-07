الرقابة المالية تلغى العمليات على سهم "العروبة للسمسرة" لمخالفات الشركة

كتب هانى الحوتى

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها قامت بإجراء بالتفتيش على شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وتم رصد العديد من مخالفات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وانتهى رأي الهيئة إلى عرض مخالفات الشركة على مجلس إدارة الهيئة طبقًا لأحكام المادة رقم 31 من قانون سوق رأس المال لاتخاذ ما يراه من التدابير الواردة بأحكام هذه المادة.

ويأتي ذلك في إطار دور هيئة الرقابة المالية، بدورها الرقابي المنوط بها وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها، وبما يضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء جميع العمليات المنفذة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء على أسهم شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية كود EGS681I1C015 وذلك قبل الإعلان المعلن في تمام 12:47:24 وإلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية خلال جلسة اليوم.