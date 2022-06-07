الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تعزيز جهود الاستصلاح الزراعى بمشروع "الدلتا الجديدة"

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على مستجدات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي "الدلتا الجديدة"، والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية فى مصر على امتداد محور الضبعة، حيث يضم المشروع فى نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".

ووجه الرئيس بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع "الدلتا الجديدة" وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يحقق أهداف الدولة في سعيها لإنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بالتوسع الأفقي بعيداً عن مناطق التكدس السكاني.