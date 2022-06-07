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الرئيس السيسى يؤكد للمبعوث الخاص لرئيس زيمبابوى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 04:42 م
الرئيس السيسى يؤكد للمبعوث الخاص لرئيس زيمبابوى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين جانب من اللقاء
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوى سيمباراش مومبنجيجوى، وذلك بحضور السفير كوامى موزاوازى الرئيس التنفيذى لمعهد المعرفة الأفريقية، والسفير شيبا شومبياوندا سفير جمهورية زيمبابوى بالقاهرة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس "إيمرسون منانجاجوا"، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية.
 
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