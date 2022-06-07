وأكد الجيش اللبناني في بيان له اليوم أن وحدة من الجيش على الشاطئ بين منطقتي القليعات والشيخ زناد – بالشمال ضبطت 64 شخصًا من الجنسيّات اللبنانيّة والسوريّة والفلسطينيّة، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد عبر البحر بطريقة غير شرعية، ومن بينهم امرأة حامل مصابة بنزيف تم نقلها إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة.

وأوضح أنه تم تسليم المضبوطين إلى الجهات المختصة وتم مباشرة التحقيق بإشراف القضاء المختص.