اليوم السابع
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الجيزة تشن حملات لإزالة التعديات والمنشآت المخالفة بشارع اللبينى

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 01:59 م
الجيزة تشن حملات لإزالة التعديات والمنشآت المخالفة بشارع اللبينى جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى

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شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لتحقيق الانضباط وإزالة التعديات علي الطريق العام والبروز للمحال والمنشأت التجارية .
 
وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات حي الهرم في تنظيم حملات بالتعاون شرطة المرافق علي شوارع - اللبيني هرم - اللبيني فيصل  - المجزر الآلي هرم، استهدفت الحملة رفع كافة الاشغالات والتعديات علي حرم الطريق ورفع كافة الاشغالات من المحلات والمقاهي وفروشات الباعة الجائلين كما تم إزالة كافة التعديات من بلدورات وحواجز وسلاسل حديدية وكتل اسمنتية وإزالة الأرصفة المتعدية علي حرم الطريق.
 
كما تم إزالة تند مخالفة بدون ترخيص كما تم إزالة جميع الاعلانات العشوائية والغير مرخصة  وتم مصادرة 300 حالة إشغال ما بين كراسى وتروسيكلات وعربات لباعة جائلين واستاندات وثلاجات وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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