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"الثقافة" تنظم عرض إنشاد دينى ومسرح عرائس بمدينة أسوان الجديدة.. صور

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 04:10 ص
"الثقافة" تنظم عرض إنشاد دينى ومسرح عرائس بمدينة أسوان الجديدة.. صور المسارح المتنقلة
أسوان - عبد الله صلاح

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة أسوان، فعاليات المسرح المتنقل بمدينة أسوان الجديدة وتستمر الفاعليات لمدة ثلاثة أيام.
 
وتضمن اليوم الأول محاضرة "الكشف المبكر للمقبلين على الزواج" ألقتها الدكتورة سلمى محمد وأشارت إلى أن هناك ضرورة لإجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال الأمراض للطرف الأخر أو للأبناء في المستقبل وتقديم الحلول أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيّا، وذلك بهدف نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل.
 
وأعقبها أمسية شعرية شارك الشاعر أصولى الدالى بقصيدة "الحلم، إنتى لسه بتسألى"، وةقصيدة "سنتين، سلفنى روحك يا إبراهيم، لساكى ياعبلة" للشاعر جمال عدوى.
 
إلى جانب ورشة حرف بيئية " عمل حافظة مصحف من الكرتون" المدربة فاطمة علوانى بإستخدام الكرتون والخيش ، ورشة فنية "رسم حر" المدربة شيماء على طه، 
 
معرض كتاب لإصدارات الهيئة، معرض منتجات الورش الفنية والحرف البيئية لما تم تنفيذه من ورش بالمسرح المتنقل، ثم عرض مسرح عرائس للأطفال للفنان هانى فهمى قدم فقرات "بكار، بو، نمور، المهرج" .
 
وفى الختام قدم عرض لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومى قدمت مجموعة من التواشيح والابتهالات منها "ياجمالو، نظرة يارسول، ايه العمل يا أحمد، قمرون، المسك الفاح".
 
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