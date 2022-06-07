التعليم توجه الإدارات بإصدار نشرة المصروفات وإعلانها قبل الدراسة بشهر

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإدارات التعليمية بإصدار نشرة المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل، وتسليمها للمدارس الخاصة لإعلانها لأولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد بشهر.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا للمديريات استعدادا للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 بشأن المدارس الخاصة، مؤكدة على التزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة لها في العام الدراسي القادم.

وقالت الوزارة: يتم وضع تكلفة الكتب الدراسية بمعرفة الإدارة التعليمية قبل بداية العام الدراسي طبقا للتكلفة الفعلية، مضافا إليها نسبة 10% مصاريف إدارية على دفعتين ويتم تحصيل الدفعة الأولى من قيمة تكلفة كتب الوزارة مع مصروفات القسط الأول، على أن يتم التأكد من من تسليم أولياء الأمور الكتب الدراسية بالتوقيع في الكشف المقرر، لذلك يحظر أن تتضمن تكلفة الكتب الدراسية قيمة أي مطبوعات أخرى غير قانونية (ملخصات - ملازم - بوكليت).

وحذرت الوزارة من تحصيل قيمة رسوم الالتحاق بالمدرسة أو رسوم قبول أو اختبار قبول أو فتح ملف ويحظر بيع الزي المدرسي والادوات الكتابية والمكتبية لمخالفته لترخيص المدارس الخاصة والقرارات الوزارية المنظمة.