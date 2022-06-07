التعليم تحذر المدارس الخاصة من تحصيل مصروفات العام الدراسى الجديد قبل 1سبتمبر

كتب - محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد استحقاق القسط الأول للعام الدراسي المقبل لطلاب المدارس الخاصة ، موضحة أن القسط الأول مع بداية العام الدراسي الجديد، ويحظر تحصيل أى مصروفات قبل 1 سبتمبر 2022، كنت يحظر تحصيل 10% من قيمة القسط الأول فى حالة التحويل إلا إذا تم التحويل خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى بداية العام الدراسي الجديد.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرسلت خطابا للمديريات استعدادا للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 بشأن المدارس الخاصة، مؤكدة على التزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة لها في العام الدراسي القادم.

وقالت الوزارة يتم وضع تكلفة الكتب الدراسية بمعرفة الإدارة التعليمية قبل بداية العام الدراسي طبقا للتكلفة الفعلية ، مضافا إليها نسبة 10% مصاريف إدارية على دفعتين ويتم تحصيل الدفعة الأولى من قيمة تكلفة كتب الوزارة مع مصروفات القسط الأول على أن يتم التأكد من من تسليم أولياء الأمور الكتب الدراسية بالتوقيع في الكشف المقرر لذلك يحظر أن تتضمن تكلفة الكتب الدراسية قيمة أي مطبوعات أخرى غير قانونية (ملخصات - ملازم - بوكليت).

وحذرت الوزارة من تحصيل قيمة رسوم الالتحاق بالمدرسة أو رسوم قبول أو اختبار قبول أو فتح ملف ويحظر بيع الزي المدرسي والادوات الكتابية والمكتبية لمخالفته لترخيص المدارس الخاصة والقرارات الوزارية المنظمة.