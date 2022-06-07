التعليم تحدد ضوابط خصم نسبة 10% حال التحويل من مدرسة خاصة لأخرى

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يحظر على جميع المدارس الخاصة تحصيل نسبة 10% من القسط الأول إلا إذا تم التحويل من المدرسة في الفترة من 1 سبتمبر 2022 وحتى بداية العام الدراسي التعليمي وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المدارس الخاصة عدم تخصيص النسب المقررة بنص المادة 32 عند التحويل حال قبولها طلاب جدد بدلا من الطلاب المحولين من المدرسة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرسلت خطابا للمديريات استعدادا للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 بشأن المدارس الخاصة، مؤكدة على التزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة لها في العام الدراسي القادم.

وقالت الوزارة يتم وضع تكلفة الكتب الدراسية بمعرفة الإدارة التعليمية قبل بداية العام الدراسي طبقا للتكلفة الفعلية ، مضافا إليها نسبة 10% مصاريف إدارية على دفعتين ويتم تحصيل الدفعة الأولى من قيمة تكلفة كتب الوزارة مع مصروفات القسط الأول على أن يتم التأكد من من تسليم أولياء الأمور الكتب الدراسية بالتوقيع في الكشف المقرر لذلك يحظر أن تتضمن تكلفة الكتب الدراسية قيمة أي مطبوعات أخرى غير قانونية (ملخصات - ملازم - بوكليت).

وحذرت الوزارة من تحصيل قيمة رسوم الالتحاق بالمدرسة أو رسوم قبول أو اختبار قبول أو فتح ملف ويحظر بيع الزي المدرسي والادوات الكتابية والمكتبية لمخالفته لترخيص المدارس الخاصة والقرارات الوزارية المنظمة.