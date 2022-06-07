التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة من المنهج بالكامل دون حذف

كتب محمود طه حسين

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة بالتركيز على مراجعة الدروس والمناهج المقرر دون حذف أو اختيار موضوعات وترك أخرى.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن الأسئلة ستكون فى المنهج كاملا دون جزئيات، قائلة: يجب على الطلاب عدم اختيار موضوعات معينة والتركيز عليها دون باقى المنهج الدراسى.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.