التحقيقات: لص المساكن بحلوان أنفق متحصلات السرقة على متطلباته الشخصية

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة منزل سيدة بأسلوب التسلق، اعترف بارتكاب واقعة سرقة أخرى، وأضاف أنه أنفق المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (سيدة ، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة ( 2 هاتف محمول - مبلغ مالى ) من داخل الشقة محل سكنها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن الهاتفان المستولى عليهما حيازة (صاحب محل هواتف محمولة ، مقيم بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته الهاتفان المستولى عليهما ، وبمناقشته عن مصدرهما أقر بشرائهما من (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة) ، كما أضاف بعدم علمه بكون الهاتفان من متحصلات واقعة سرقة وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها ، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق " ، وبمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بذات الأسلوب.