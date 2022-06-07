اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة طفل مخنوقا فى أوسيم

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 07:46 م
التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة طفل مخنوقا فى أوسيم أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في العثور على طفل مخنوقا بحبل داخل مسكنه في أوسيم، وتبين أنه خنق نفسه بحبل خلال تواجد والدته بالسوق، وفور عودته اكتشتفت الحادث.
 
واستمع رجال المباحث لأقوال والدته، وذكرت أنها فور عودتها من السوق للمنزل، سألت شقيقي الطفل عنه، فأخبروها أنه دخل لغرفته، وعقب ذلك اكتشفت انه مخنوق بحبل، ولم تشتبه في وفاته جنائيا.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل داخل مسكنه في أوسيم، انتقل رجال المباحث لإجراء التحريات ومناظرة الجثة. 
 
وذكر شهود عيان أن الطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 13 سنة، تم العثور عليه مخنوقا بواسطة حبل، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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