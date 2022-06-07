التحريات تكشف تفاصيل مقتل مقاول على يد زوجته بسبب صورة فتاة فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت تحريات رجال المباحث بالقاهرة، حول مقتل مقاول على يد زوجته في المرج، أن المتهمة عثرت على صورة له رفقة فتاة علي هاتفة المحمول بمنطقة المرج، مما دفعها للانتقام منه، وقامت بالتعدى عليه وتركت جثته حتى تعفنت داخل الشقة، وعند مواجهتها ادعت عثورها على جثة زوجها وظلت تصرخ حتى تجمع الجيران وحضرت الشرطة وعثرت على جثة الزوج مقتولا.

وأضافت التحريات، أن المتهمة كانت تستقبل المعزيين وظلت تنكر على مدار أسبوع كامل معرفتها بمن قتل المجني عليه، حتى تخفى عن نفسها شبة القتل حتى وقعت أمام رجال المباحث واعترفت بتفاصيل الواقعة وزوجها كان يعمل مقاول ويستأجر شقق سكنية حسب متطلبات العمل للإقامة بها وأنه استأجر شقه بالعقار محل الواقعة وكان على علاقة بفتاة الأمر الذى دفعها للتخلص منه وتم القبض عليها.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوفاة شخص يعمل مقاول بعد إصابته بطعنات بعد التعدى عليه بسلاح أبيض في المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان واستمعوا لأقوال شهود العيان حول الحادث وزوجته حول الحادث وتفريع كاميرات المراقبة بمحيط العقار لكشف تفاصيلها.

وأكدت خلال اعترفاتها أنها لا تعلم شيء عن الحادث وكانت تقسم لدى شقيقها وعند عودتها اكتشفت مقتل زوجها، وبعمل التحريات تبين كذب روايتها وأنها قامت بقتله بعد عثورها على صورة له رفقة سيدة أخرى على هاتفه المحمول ثم توجهت لشقيقها ثم عادت للمنزل وادعت مقتله لأبعاد الشبهة عنها وتم ضبطها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.