البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 10011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1742 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 12340 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4050 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1775 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 2658 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3764 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بي أي جي للتجارة والاستثمار، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية.

أعلنت شركتا وهما مينا فارم للأدوية، ابن سينا فارما، شراء الأولى 158 سهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وشراء الثانية 20142 سهم، شراء الثانية 3.8 مليون سهم، على التوالي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 190 ألف سهم، مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 2.8 مليون سهم، 20 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العربية لحليج الأقطان، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، 1225 سهم، 181 ألف سهم، 50.5 ألف سهم، 115.9 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 25532 سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحقق البنك المصري الخليجي، إيرادات فوائد بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 193.8 مليون جنيه مقارنة مع 157.8 مليون جنيه بنسبة نمو 23%.