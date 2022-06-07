الإمارات تسجل 5 حالات جديدة بفيروس جدري القرود

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء في بيان، تسجل 5 حالات جديدة بفيروس جدري القرود، كاشفة عن شفاء حالتين من المصابين بجدري القرود وتعافيهما التام من أعراض المرض.

وفي 30 مايو أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 5 إصابات جديدة بجدري القرود، كما أعلنت قبلها بإسبوع أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تسجل حالة إصابة بفيروس جدري القرود يوم 25 مايو.

وفي وقتها وأعلن مسؤولو الصحة في الإمارات عن اكتشاف حالة إصابة لمسافر زار غرب إفريقيا مؤخرا ويتلقى الآن العلاج الطبي.