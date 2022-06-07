الأصدقاء الثلاثة بالأقصر أوائل الشهادة الإعدادية.. ومدير المدرسة يكشف سر التفوق

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع 3 طلاب حققوا المركز الأول وحصدوا الدرجات النهائية بالأقصر بالشهادة الإعدادية، وهم أصدقاء في مدرسة الأقباط الإعدادية بنين، جمعتهم الصداقة منذ طفولتهم ونجحوا فى تحقيق المراكز الأولى وسط فرحة كبيرة من أسرهم وإدارة المدرسة.

وفى هذا الصدد، يقول ياسر علي عبد الحميد سلطان مدير مدرسة الأقباط الإعدادية بنين بالأقصر، إنه فخور بحصول الطلبة "مينا كيندي زكي - رامز رضا صابر - كيرلس جوزيف ماهر" على الدرجات النهائية في كل المواد ودخولهم قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر، معبرا عن سعادته الكبيرة بنجاح طلبة المدرسة في هذا العام بتفوق مميز، موجهاً الشكر والتقدير لأولياء أمورهم على دعم الطلبة في مسيرة التفوق والنجاح.

وأضاف مدير مدرسة الأقباط الإعدادية بنين، أنه يشعر بالسعادة والسرور، مؤكداً أن روشتة التفوق لكل الطلبة هي ضرورة ااإلتزام ولكل مجتهد نصيب ويجب على الطالب أن يذاكر ويستثمر وقته فى كل ما هو مفيد لكي يحقق التفوق كباقي الأوائل، وطالب جميع أبناء المدرسة بالاقتداء بالأوائل الثلاثة.

وكشف رامز رضا صابر من مدرسة الأقباط، أنه حصد 280 درجة من 280 فى الشهادة الإعدادية، وأنه حصل فى التيرم الأول على 139 درجة وقرر عمل تظلم فى اللغة الإنجليزية وعادت إليه الدرجة بالفعل بعد إعادة التصحيح، وتم عمل حفل لتكريمهم فى المدرسة بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، موضحاً أن مدير المدرسة بتكريمهم قدم لهم حافز كبير فهم الثلاثة أصدقاء ودائماً مع بعض فى المذاكرة والدروس.

فيما قال مينا كينيدي زكي، الحاصل على الدرجة النهائية فى الإعدادية أنه سعيد للغاية بتلك النتيجة والتفوق، حيث أنه ورامز وكيرلس أصدقاء منذ سنوات ويتابعون الدراسة والمذاكرة مع بعض ويشجعون بعضهم للتفوق.

بينما قال كيرلس جوزيف ماهر، الحاصل على المرتبة الأولي بالإعدادية، أن شعور التفوق شعور لا يوصف، حيث إن مجهوده لم يضيع وحقق الدرجات النهائية بكل المواد، موجهاً الشكر لمدير وقيادات المدرسة على دعمهم لكل الطلبة طوال العام الدراسي بالأنشطة بجانب الدراسة.

ومن جانبه اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الاثنين، نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح 71.22%، حيث حصل 13 طالبا وطالبة علي المراكز الأولى وحصلوا على 280 درجة.

وجاءت قائمة الأوائل كل من (مريم محمد إبراهيم – كارين بيتر فاروق – رحمة محمود محمد – كيرلس جوزيف ماهر – مارولا صموئيل فاروق – محمد عماد الدين محمد – عبدالله محمد أحمد – هاجر أسامة عبد الله – رامز رضا صابر – مينا كيندى زكي – مريم نصر عبد العزيز – يوسف تامر عبد الحارث - همسة أحمد جادو نبيه).