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الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء غطاء الرأس وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 01:58 م
الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء غطاء الرأس وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتأثر جمهورية مصر العربية خلال الأيام القادمة، بمنخفض الهند الموسمى الذى يسبب موجة حارة قوية عليها ولكن أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافى .
 
وينشر "اليوم السابع" عدد من النصائح الهامة للمواطنين أكدت عليها هيئة الأرصاد الجوية ، تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى ستشهدها البلاد ، كما يلى : 
 
- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة 
 
- تجنب التعرض للشمس خلال وقت الظهيرة 
 
- الإكثار من شرب السوائل 
 
- ارتداء غطاء الرأس 
 
- متابعة النشرة الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد يوميا 
 
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،  معتدل ليلا على كافة الأنحاء
 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

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