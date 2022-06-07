اعرف تفاصيل التحويلات المرورية وغلق نفق الوفاء بمدينة نصر لإنشاء المونوريل

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات أمام حركة السيارات، بسبب استكمال أعمال إنشاء المونوريل، ونلخص تلك التحويلات فى النقاط التالية:

-الأعمال تستغرق 11 يوما وسط انتشار الخدمات

-التحويلات لاستكمال أعمال مشروع المونوريل بمحور المشير بالقاهرة

- سيتم غلق نفق الوفاء والأمل مع تحويل حركة المرور اتجاه محور أبو زيد خضر، اتجاه أعلى الشهيد، فى مدة زمنية (ليلتان ليلاً فقط) حتى الساعة 6 صباحاً الاربعاء

- سيتم توسعة الأسوار أمام دار الوقود للمتجه إلى القاهرة الجديدة بمسافة 6 أمتار إضافية، مع إبقاء حركة المرور الطولى بعرض 10 أمتار فى مدة زمنية (ليلتان ليلاً فقط) من الساعة 11 مساءً حتى 6 صباحاً إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 الجارى.

-سيتم توسعة الأسوار من كوبرى المشاه وحتى مطلع كوبرى التسعين للمتجه إلى القاهرة الجديدة بمسافة 6 متر إضافية مع الإستبقاء على حركة المرور الطولى بعرض 18 متر فى مدة زمنية (7 ليالى ليلاً فقط) من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 الجارى.

الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة

-إدارة المرور نسقت مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية و اللوحات الإرشادية

-وضع جميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

-مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات بصفة دورية منعا للزحام