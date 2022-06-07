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اعرف تفاصيل التحويلات المرورية وغلق نفق الوفاء بمدينة نصر لإنشاء المونوريل

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 08:00 ص
اعرف تفاصيل التحويلات المرورية وغلق نفق الوفاء بمدينة نصر لإنشاء المونوريل تحويلات مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات أمام حركة السيارات، بسبب استكمال أعمال إنشاء المونوريل، ونلخص تلك التحويلات فى النقاط التالية: 
 
-الأعمال تستغرق 11 يوما وسط انتشار الخدمات 
 
-التحويلات لاستكمال أعمال مشروع المونوريل بمحور المشير بالقاهرة
 
- سيتم غلق نفق الوفاء والأمل مع تحويل حركة المرور اتجاه محور أبو زيد خضر، اتجاه أعلى الشهيد، فى مدة زمنية (ليلتان ليلاً فقط) حتى الساعة 6 صباحاً الاربعاء
 
 - سيتم توسعة الأسوار أمام دار الوقود للمتجه إلى القاهرة الجديدة بمسافة 6 أمتار إضافية، مع إبقاء حركة المرور الطولى بعرض 10 أمتار فى مدة زمنية (ليلتان ليلاً فقط) من الساعة 11 مساءً حتى 6 صباحاً إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 الجارى.
 
-سيتم توسعة الأسوار من كوبرى المشاه وحتى مطلع كوبرى التسعين للمتجه إلى القاهرة الجديدة بمسافة 6 متر إضافية مع الإستبقاء على حركة المرور الطولى بعرض 18 متر فى مدة زمنية (7 ليالى ليلاً فقط) من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 الجارى.
 
 الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة 
 
-إدارة المرور نسقت مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية و اللوحات الإرشادية
 
-وضع جميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 
-مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات بصفة دورية منعا للزحام 
 
 

ادارة المرور

تحويلات مرورية

مدينة نصر

انشاء المونوريل

اخبار الحوادث

نفق الوفاء و الامل


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