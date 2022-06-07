إنقاذ منزل أول إعدادية السويس من حريق مدمر

السويس – فريق المحافظات

أنقذت العناية الإلهية منزل مروان صلاح عطية أول الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس من حريق مدمر بعد اشتعال النيران فى غرفة الكهرباء .



وقالت والدة مروان صلاح عطية، الحاصل على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية لـ"اليوم السابع"، إنهم فوجئوا باشتعال النيران فى غرفة الكهرباء الرئيسية بالمنزل، وجرت السيطرة عليها قبل امتدادها لباقى المنزل. وقال مروان صلاح: الحمد لله الأسرة بخير، ولا يوجد أى إصابات بين أفراد الأسرة، مقدماً الشكر لكل من تواصل معهم للاطمئنان عليهم .



جانب من الحريق

كانت مدير التربية والتعليم بالسويس، قد أعلنت عن حصول الطالب مروان صلاح عطية على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية بالسويس، وقام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتكريم أوائل الشهادة الإعدادية بديوان عام محافظة السويس، حيث طالب الأوائل بضرورة استكمال مسيرتهم التعليمية بنجاح وتفوق متمنياً لهم مستقبل ناجح.