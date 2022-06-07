إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الزعفرانة

بنى سويف - هاني فتحي

أصيب أربعة أشخاص اليوم الثلاثاء فى حادث انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الزعفرانة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الزعفرانة، وعلى الفور انتقلت سيارتى إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من أحمد الحسينى محمد 19 سنة مصاب سحجات بالجسم وشقيقه محمد 28 سنة مصاب سحجات بالجسم، والسيد أحمد أحمد 28 سنة مصاب سحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون محافظة الدقهلية، وياسر فتحى خليل 49 سنة مقيم المنوفية مصاب بسحجات فى الجسم.