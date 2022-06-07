إصابة طالبة بقىء دموى داخل لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، بحالة قيء دموي، اليوم الثلاثاء؛ وذلك أثناء تأدية امتحانها في الثانوية الأزهرية داخل لجنة معهد فتيات أولاد صقر الأزهر، فيما جرى نقل المصابة إلى مستشفى أولاد صقر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول الطالبة هدى ص س، 18 سنة، مقيمة بدائرة مركز أولاد صقر، طالبة في معهد فتيات أولاد صقر الأزهري، مصابة بحالة قيء دموي، وذلك أثناء تأديتها الامتحان في لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية في المعهد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الفتاة فجأة أثناء تأديتها الامتحان في اللجنة رقم 7 في معهد فتيات أولاد صقر الأزهري، فيما جرى تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم للمصابة من قِبل الفريق الطبي في مستشفى أولاد صقر المركزي.