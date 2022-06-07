وأشارت الإحصائية إلى أن 31 مواطنا أمريكيا تعرضوا للعدوى بالمرض، أو يفترض أنهم تعرضوا له بعد أن بينت الفحوص إصابتهم بأحد فيروسات "أورثوبوكس"، وهي الأسرة الفيروسية التي ينتمي إليها جدري القرود.

يذكر أن ولاية نيويورك تضم أعلى عدد من الحالات "7"، تليها ولاية كاليفورنيا "4"، ثم فلوريدا "4"، ثم كولورادو "3"، وإلينوي "2"، ثم يوتا "2"، وتتساوى واشنطن بحالة واحدة مع كل من جورجيا وبنسلفانيا وهاواي وماساتشوسيتس.



