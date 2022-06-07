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أيمن حمزة: انتقلنا من عجز شديد في الكهرباء إلى فائض يصل إلى 20%

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:37 م
أيمن حمزة: انتقلنا من عجز شديد في الكهرباء إلى فائض يصل إلى 20% أيمن حمزة
أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الآثار السلبية للكهرباء كانت على الجميع من مواطنين ومستثمرين ومستشفيات وغيرها كانت تعاني من انقطاعات، وكان تخفيف الأحمال قبل 2014 ما بين 3 إلى 4 آلاف ميجا وات، وكان في القرى، ووصل في بعض الأحيان 6 آلاف ميجا وات.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أننا وصلنا إلى 34 ألف ميجا وات، وكان هناك احتياطي يتخطى 11 ألف ميجا وات، أي انتقلنا من عجز شديد جدا يمثل 20 %، إلى احتياطي يصل إلى 20 % إضافية.
 
وأشار إلى أنه تم إدخال 3 محطات عملاقة بإجمالي 14400 ميجا وات في عامين ونصف، والمحطة الواحدة في المقاييس العادية تدخل في ست سنوات، لافتا إلى أن ما حدث في القطاع خلال السنوات السابقة يعتبر إعجاز. 
وأوضح أن مشروعات الطاقة ساعدت في تعزيز وجذب الاستثمار، مضيفا أنه يتم تنفيذ مشروعات ربط كهربائي مع الدول المجاورة بسب الفائق بقطاع الكهرباء.

الكهرباء

الاستثمار

مشروعات ربط كهربائي

الاحتياطي


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