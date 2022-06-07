أوكرانيا: روسيا تدمر ثانى أكبر مجمع لتخزين الحبوب فى البلاد بميكولايف

كتب سمير حسنى

أعلن التلفزيون الأوكراني، صباح اليوم الثلاثاء، أن روسيا دمرت ثاني أكبر مجمع لتخزين الحبوب في البلاد بميكولايف، نقلا عن قناة العربية.

فى غضون ذلك، تختبر البرازيل مجموعة متنوعة من القمح المقاوم للجفاف طورته شركة أرجنتينية، في محاولة لزيادة الإنتاج المحلي للحبوب في وقت يتراجع فيه العرض العالمي، بسبب استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتغيرات المناخية.

وقال مسؤول من وكالة أبحاث المحاصيل الحكومية البرازيلية Embrapa إنها دخلت في شراكة مع شركة بيوثيريس Bioceres الأرجنتينية ، التي طورت بالفعل سلالة قمح معدلة وراثيًا يمكنها تحمل ظروف الجفاف إن "هذا القرار هو أحدث علامة على الاهتمام الدولي المتزايد بالقمح المعدل وراثيًا ، حيث تزيد الظروف القاسية المرتبطة بتغير المناخ من مخاطر المجاعة في جميع أنحاء العالم.

وأشارت صحيفة "امبيتو" الأرجنتينة إلى أنه فى 12 مايو الماضى ، سمحت الحكومة بتسويق أول قمح HB4 معدّل وراثيًا طورته الشركة الارجنتينية المقاوم للجفاف ومبيدات أعشاب الأمونيوم في بداية زراعة القمح لحملة 2022/2023.