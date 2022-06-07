وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة اليوم أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقد اجتماعا اليوم الإثنين، تحدث فيه مدير عام الوكالة، رافاييل ماريانو جروسي، بشأن التطورات المتعلقة بسلامة وأمن محطات الطاقة النووية الأوكرانية، من بين أمور أخرى.

وفي مستهل كلمته لفت جروسي الانتباه إلى واحدة من أهم القضايا التي يواجهها العالم اليوم "ألا وهي سلامة وأمن وحماية المرافق النووية في أوكرانيا"، وقال إن الوكالة تواصل تعاونها الوثيق مع السلطات الأوكرانية. وذكر أن أوكرانيا طلبت بشكل محدد من الوكالة أخذ زمام المبادرة في تقديم المساعدة.

وفي سياق طلب المساعدة هذا، أسس جروسي برنامجا شاملاً للمساعدة وبعث بقائمة مفصلة باحتياجات أوكرانيا إلى الدول الأعضاء عبر الآلية الشاملة لشبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح أن دعم الوكالة التقني لأوكرانيا ومساعدتها في مجال ضمان السلامة والأمن يرتكز على أربعة مجالات: "المساعدة التقنية عن بعد؛ المساعدة التقنية على أرض الواقع؛ تسليم المعدات؛ والاستعداد لنشر المساعدة بسرعة إذا لزم الأمر".

أما المساعدة الفنية الفورية على الأرض في موقع محطة تشرنوبل للطاقة النووية، فتركز على "الحماية من الإشعاع وسلامة إدارة النفايات والأمن النووي"، بسحب ما أوضح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد جروسي على أهمية أن تكون أوكرانيا قادرة على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات دون عوائق. وذكر أنه خلال زيارته الأولى إلى محطة تشرنوبل والمنطقة المحظورة، وتمكنت الوكالة من "استعادة نقل بيانات الضمانات من معداتنا المثبتة في الموقع إلى مقر الوكالة الذي توقف".

وأشار مدير عام الوكالة إلى أنه يعمل بنشاط للاتفاق على بعثة دولية تقودها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنظمها وترأسها إلى أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا، وهي محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، لتنفيذ أعمال السلامة والأمن والضمانات النووية الأساسية في الموقع.



وقد أحاط علما بالنداء الذي أطلقته الحكومة الأوكرانية، والذي تدعو فيه "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مضاعفة جهودهما لإيجاد طرق لاستعادة محطة زابوريجيا من روسيا في أقرب وقت ممكن، وإعادتها إلى السيطرة الكاملة الأوكرانية، واستعادة أمن المحطة ووضع طرائق فعالة لإيفاد بعثة الخبراء الدوليين إلى محطة زابوريجيا تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية/الأمم المتحدة".



وأوضح قائلا "نحن بصدد وضع طرائق لإيفاد هذه البعثة؛ وينبغي ألا تحول اعتبارات أخرى دون القيام بهذه البعثة الدولية المهمة."



وأضاف جروسي أن موقع محطة زابوريجيا الأوكراني لا يزال تحت سيطرة القوات الروسية هناك، مشيرا إلى أنه أعرب مرارا عن قلقه البالغ إزاء ظروف العمل المجهدة والصعبة جدا التي تعمل في ظلها الإدارة والموظفون الأوكرانيون لتشغيل المصنع.