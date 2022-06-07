أمين عام مساعد الجامعة العربية يزور المجلس الأعلى للإعلام

بيشوى رمزى

في نطاق التحضير لأشغال الدورة (52) لمجلس وزراء الإعلام العرب، استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمكتبه، السفير. أحمد رشيد خطابي - الامين العام المساعد - رئيس قطاع الاعلام والاتصال اليوم الثلاثاء.

وبهذه المناسبة، قدم السفير موجزاً عن متابعة الامانة الفنية لتوصيات مجلس وزراء الاعلام في نطاق الدورة الأخيرة للمكتب التنفيذي المنعقد في مارس الماضي ببغداد، بما في ذلك مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية، وخطة التحرك الإعلامي العربي، ودور الإعلام العربي في محاربة الإرهاب والتطرف، والمقاربة الجديدة التي اعتمدتها اللجنة الدائمة للإعلام العربي، لجعل هذه الالية الدائمة أكثر نجاعة في أداء مهامها.

من جهته، أعرب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن ترحيب واستعداد بلاده لاستضافة الدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب، بما يسهم في إضفاء دينامية جديدة على العمل الإعلامي المشترك، وإلقاء الضوء على الانشغالات الأساسية للعالم العربي في بعدها الإعلامي، تعزيزاً للأمن القومي وتكريساً لدور المجموعة العربية في التفاعل البناء مع القضايا الإقليمية والتحديات التنموية.

حضر هذا الاجتماع السادة صالح الصالحي – وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار محمود فوزي – الأمين العام للمجلس، و مروان العلوص عن قطاع الإعلام والاتصال.