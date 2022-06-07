أشرف الداودى يشهد ختام فعاليات قافلة جامعة الأزهر الطبية بمستشفى قنا العام

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، ختام قافلة جامعة الأزهر الطبية برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، انطلاقا من رؤية مصر 2030م واستراتيجية الدولة التنموية دعما لأهالي محافظة قنا، رافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة، والشيخ تاج الدين أبو الوفا مدير عام المنطقة الازهرية بقنا، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام .

وقال محافظ قنا، إن القافلة اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء بمستشفى قنا العام في مختلف التخصصات الطبية، من خلال توقيع الكشف الطبى، وصرف الأدوية، وإجراء العمليات اللازمة، وتوفير المستلزمات الطبية للمرضي الأولى بالرعاية من مختلف مدن محافظة قنا بالمجان .

وأضاف الداودي، إن القافلة نجحت في توقيع الكشف على 7821 مواطنا من أبناء المحافظة، إضافة إلى إجراء 109 عمليات جراحية، في تخصصات جراحة العظام والأنف والاذن والحنجرة والنساء والتوليد ومناظير المسالك البولية والقسطرة القلبية والمخية و جراحة العيون، فضلا عن الاحتياج لنظارات طبية تمهيدًا لتسليم النظارات لهم.

وقال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن جميع الخدمات التي قدمتها القافلة على مدار أربعة أيام بالمجان، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وما أقرته وزارة الصحة المصرية من اشتراطات الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، إن قافلة جامعة الأزهر الطبية شهدت إقبالًا كبيرًا من مختلف مدن المحافظة، مثمنا جهود أطباء جامعة الأزهر في الكشف الطبي يوميا على أكثر 1500 مريض، بجانب إجراء عمليات جراحية في مختلف التخصصات الطبية، وإعطاء العلاج للمترددين بالمجان.



قافلة طبية من جامعة الأزهر بقنا (1)



قافلة طبية من جامعة الأزهر بقنا (2)