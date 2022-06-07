أسعار النفط تسجل 120.48 دولار لبرنت و119.47 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 120.48دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 119.47 دولار للبرميل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن حظر استيراد النفط الروسي يفاقم الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا، وفقا لخبر عاجل لقناة سكاى نيوز.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حظر استيراد النفط من روسيا يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الولايات المتحدة وأوروبا ولا مخرج أمام واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الحظر المفروض على أكبر منتج للطاقة يزيد الأمور سوءا، وليس لدى الولايات المتحدة مخارج، كانت هناك تسريبات في عدد من وسائل الإعلام تفيد بأن الولايات المتحدة تدفع عمالقة النفط، بمن فيهم شركة "شيفرون" للتعاون مع فنزويلا، متعهدة بالحماية من العقوبات.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أنه بطريقة ما، كل وعود "التحول الأخضر" و"روح غلاسكو" تم نسيانها تماما، المبعوثون الأمريكيون يبحثون بشكل عاجل عن النفط والغاز في جميع أنحاء العالم، أولا وقبل كل شيء، لأنفسهم، وثانيا للأوروبيين الذين جروهم إلى مستنقع العقوبات هذا.

وقررت دول "أوبك+"، إعادة توزيع حصة إنتاج النفط في سبتمبر البالغة 432 ألف برميل يوميا بالتساوي لشهري يوليو وأغسطس.

وبذلك يكون حجم الإنتاج في شهري يوليو وأغسطس 648 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى ذلك، مددت الدول الموعد النهائي للتعويض عن انخفاض أحجام النفط للبلدان المدينة حتى نهاية عام 2022،وسيعقد اجتماع أوبك + القادم في 30 يونيو.