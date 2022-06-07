أسرة طفل تعرض للغرق بترعة فى أبو النمرس تكشف كواليس مصرعه

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة طفل تعرض للغرق بترعة في أبو النمرس، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، لاستلام الجثة، بعد أن أكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن الطفل خلال الاستحمام بالترعة، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم العثور على ملابسه بجوار الترعة.

وأكد التقرير الطبي الخاص بمصرع الطفل أنه فارق الحية نتيجة إصابته بـ"إسفكسيا" الغرق، دون وجود شبهة جنائية، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ لانتشال جثته.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، وتبين أن طفل خلال استحمامه بالترعة، تعرض للغرق، لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

جدير بالذكر، أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث