أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7-6-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 7-6-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.594 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بي أي جي للتجارة والاستثمار، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

البورصة تربح 3.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.594 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 300.1 مليون ورقة مالية بقيمة 511 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.5 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.19%، والعرب على 7.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.5 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 40.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 164.1 ألف جنيه، 69.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 10048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1750 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 12376 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4062 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 1781 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 3803 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1190 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 190 ألف سهم، مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 2.8 مليون سهم، 20 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العربية لحليج الأقطان، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، 1225 سهم، 181 ألف سهم، 50.5 ألف سهم، 115.9 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 25532 سهم.

البنك المصري الخليجي

أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحقق البنك المصري الخليجي، إيرادات فوائد بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 193.8 مليون جنيه مقارنة مع 157.8 مليون جنيه بنسبة نمو 23%.