9 مرشحين لرئاسة جامعة المنيا.. وبدء المقابلات الشخصية الخميس 23 يونيو

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية للمرشحين على رئاسة جامعة المنيا، حيث يتنافس 9 مرشحين على رئاسة الجامعة .

ويتنافس على رئاسة جامعة المنيا 9 متقدمين أيضا بحسب ما كشفته قائمة المرشحين النهائية وهم، الدكتور عيد عبد الواحد على درويش ، والدكتور محمود مسعود ابراهيم والدكتور حسن سعد محمد سند والدكتور حسام الدين شوقى عبد الله والدكتور أيمن محمد حسنين والدكتور ايهاب رفعت توفيق والدكتور ياسر فتحى حسين والدكتور عصام الدين صادق فرحات والدكتور وائل محمد مبارك رفاعى .

وحددت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات الجدول الزمنى للمرشحين على رئاسة جامعة المنيا حيث تعقد المقابلات الشخصية يوم الخميس 23 يونيه الجارى بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات .