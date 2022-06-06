وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى زفتى العام وأعمال التطوير بمستشفى السنطة

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى السنطة المركزى، لمتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير الجارية بها، وناقش خلال جولته التصور النهائى لتطويرها.

كما تفقد مستشفى زفتى العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية فى أماكن تقديم الخدمة الطبية.

كما تفقد تقديم الخدمة للمرضى والمصابين بقسم الاستقبال والطوارئ، والحروق والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر الأمصال واللقاحات المختلفة، وفصائل الدم ومشتقاته، وقام بمناظرة سجلات تردد المرضى على الأقسام المختلفة، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى بوحدة العناية المركزة، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى.

وفى ذات السياق زار وكيل وزارة الصحة وحدة نهطاى مركز زفتى والتى تدخل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتأكد من تواجد الفريق الطبى والمستلزمات والأدوية اللازمة لخدمة المرضى والمترددين.

كما أثنى على جميع العاملين بمستشفى زفتى العام موجها الشكر لهم وحثهم على بذل مزيد من الجهد واتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية لعدم انتشار العدوى والحفاظ على سلامة المرضى.