وكيل تعليم الغربية: انتظام طلاب الدبلومات الفنية فى الامتحانات التحريرية

الغربية محمد طارق

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام طلاب الدبلومات الفنية في أداء الامتحانات التحريرية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات بجميع لجان المحافظة في يومها الثامن، حيث يؤدي 40827 طالب وطالبة الامتحانات التحريرية في 136 لجنة على مستوى الغربية،

وأضاف وكيل الوزارة أن الغرفة على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة وتذليل أي عقبات أو مشكلات قد تحدث بأي لجنة من اللجان، وبما يضمن سير الامتحانات بشكل طيب وسليم ، كما وجه ايضا بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن اى قلق أو توتر