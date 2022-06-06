وزيرة البيئة: المواطن وعاملو قطاع السياحة بشرم الشيخ أهم محاور التحول الأخضر

كتبت ـ منال العيسوى

أكدت وزيرة البيئة ، أن الوزارة تؤمن ان إعداد المواطن والعاملين بالقطاع السياحى للتحول الأخضر هو أهم الملفات التى تعمل عليها، مشيرة إلى تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية التى تساهم فى دعم التحول تم التأسيس لها فى المنشآت السياحية المتنوعة من فنادق ومطاعم ومراكز غوص وغيرها .

وقالت الوزيرة، إن جهود الدولة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي، والحد من النفايات وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، نظراً لتعاظم الزخم العالمى حول أهمية تدعيم العمل المناخى والتوجه نحو تدعيم تمويل المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة لمواجهة التغيرات المناخية.

وقالت وزيرة البيئة خلال مراسم توقيع وثيقة مشروع شرم مدينة خضراء الممول من مرفق البيئة العالمية و ينفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون بين وزارة الخارجية وبرنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP ، اليوم الإثنين: "إننا بدانا بالفعل فى تحويل مدينة شرم الشيخ خضراء حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات ومنها تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء وإعلان مجموعة من الفنادق خضراء ومستدامة وكذلك التحول لاستخدام الطاقة المتجددة ،وتدريب العاملين في الفنادق السياحية والتدريب على معايير الاستدامة للمطاعم والكافتيرات هناك وكذلك مراكز الغوص التي حصلت على النجمة الخضراء وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بها".

جدير بالذكر، أنه شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقع على مشروع الوثيقة و اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسيد الدكتور على ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والسفير حازم فهمى ممثلا عن وزارة الخارجية بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ عدد من قيادات الوزارة المعنية.