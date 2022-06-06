هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع سهم البنك التجارى الدولى

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بالم هيلز للتعمير، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ابن سينا فارما، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 9979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1735 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 12302 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4026 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1758 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2635 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3702 نقطة.

وأعلنت 3 شركات وهم مجموعة مستشفيات كليوباترا، مينا فارم للأدوية، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى 2.23 مليون سهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، وشراء الثانية 20142 سهم، شراء الثالثة 262.1 ألف سهم، على التوالي.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، النعيم القابضة للاستثمارات 100 ألف سهم، 615 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 8 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 750 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي مصر لصناعة الكيماويات، النعيم القابضة للاستثمارات 20 ألف سهم، 62 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 15072 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 16089 سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت الشركة المصرية لمنتجعات السياحية، إيرادات بلغت 24.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022، مقابل 18 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت صافي خسائر الشركة 59.5 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 6.5 مليون جنيه.

وحققت الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، إيرادات النشاط المجمعة بلغت 94.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 بزيادة نسبتها 65% بنفس الفترة من العام الماضي، وحقق صافي الأرباح زيادة ملحوظة وتحول لربح بقيمة 14.3 مليون جنيه مقارنة بخسارة في الفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ذلك التحسن في صافي الأرباح بشكل جزئي نتيجة نجاح الشركة المتواصل في ضخ الاستثمارات التي تركز على قطاعات الأعمال عالية القيمة والربحية، بالإضافة لتحسن أداء الشركة في قطاعات أعمالها الرئيسية، خاصة قطاعات الخدمات اللوجستية وشحن البضائع ومخزن المنطقة الحرة.

في سياق منفصل أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، موافقة مجلس الإدارة على تفويض العضو المنتدب بعد استصدار مقدم العرض موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الفحص النافي للجهالة، وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 وتعديلاته الموافقة لشركة دبليو أم للاستشارات، الشراء بالقيام الفحص المالي والقانوني النافي، مع مراعاة تطبيق أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية على العرض، ولمساهمي الشركة حق قبول أو رفض العرض عند موافقة الهيئة على إعلان عرض الشراء، وللشركة الإفصاح للهيئة وللبورصة في أي وقت عن أي تطورات بشأن العرض وأي أحداث متعلقة به وفقًا لقواعد القيد، وكذلك تعيين مستشار قانوني خاص لعملية الاستحواذ وتفويضه في تحديد أتعابه.

وفي نفس الصدد قالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إنه سيتم عرض عدم تصديق هيئة الاستثمار على تعيين سامر صفوت يسي ممثلًا للشخص الاعتباري، وترشيح ممثل آخر عن الشخص الاعتباري.

من جهة أخرى قالت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، إن مجلس الإدارة وافق على اختيار شركة ركويزا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة اللازمة لهذا الغرض وإخطار الرقابة المالية والبورصة بذلك.