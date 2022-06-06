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نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2022.. استمرار رصد الدرجات وإعلانها فور اعتمادها

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:02 م
نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2022.. استمرار رصد الدرجات وإعلانها فور اعتمادها الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استمرار أعمال رصد درجات نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، حتى الآن، وجار العمل على قدم وساق للانتهاء منها، تمهيدا لاعتمادها من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ثم يتم عقبها مباشراة نشر أسماء الأوائل من الطلاب، وبعدها بساعة سيتم نشرها على موقع المديرية.

وينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، حيث أنه من المقرر اعتمادها خلال اليومين المقبلين عقب انتهاء أعمال رصد الدرجات التي بدأت السبت، ومن المقرر إعلانها خلال 48 ساعة لتكون متاحة للطلاب بالاسم ورقم الجلوس عبر المنصات الإلكترونية المحافظة ومديرية التربية والتعليم.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية سيتم إعلانها خلال يومين، حيث بدأت اعمال الرصد لدرجات الطلاب أمس السبت، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله من نسب النجاح بالمواد المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، وأنه حتى الآن جار الرصد.

 

 


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