نائب رئيس جامعة طنطا: دعم رؤية مصر 2030 فى التعليم أولوية قصوى

جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها اليوم ضمن فاعليات اليوم الثاني من دورة إعداد القادة الأكاديميين، المؤهلة لشغل المناصب القيادية، والتى تقام تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي.

واستعرض نائب رئيس الجامعة آليات تطوير المؤسسات ووسائل التعليم، تماشياً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي لتحسين جودة حياة المواطن، مشيراً إلى الجهود التي قامت بها الجامعة دعماً لهذه التوجهات وأهمها البرامج المميزة بمختلف كليات الجامعة، والمنصات الالكترونية التي أطلقتها الجامعة في أكتوبر 2021 لرفع المقررات عليها للتيسير على الطلاب في الحصول على المناهج الدراسية، بالإضافة إلى المحاضرات الالكترونية التي تميزت بها جامعة طنطا من خلال وحدة متابعة التعليم عن بعد، وتجهيز مركز الاختبارات الالكترونية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الاتصالات بتخصيص معامل مجهزة لاستيعاب 1720 جهاز والعمل على تطويرها في الفترة القادمة لتتسع لـ 9000 جهاز، إلى جانب مشروع إعداد تطبيق الكتروني للتقدم للالتحاق بكليات الجامعة لحل مشاكل الازدحام والتكدس وتوفيراً للوقت والجهد.

شهدت المحاضرة مشاركة الدكتورة عبير علم الدين، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتطوير المستدام، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة.