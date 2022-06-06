مواهب وبطولات.. همسة أحمد جادو الأولى على الشهادة الإعدادية بالأقصر.. لايف

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا التقي خلاله بالطالبة همسة أحمد جادو نبيه الحاصلة على المركز الأول على الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، حيث حققت الدرجات النهائية في كل المواد.

وعبرت الطالبة همسة عن سعادتها الكبيرة بتفوقها وحصولها على الدرجات النهائية في كل المواد، موجهة الشكر لوالديها على دعمها في مسيرتها حتى التفوق.

ومن جانبه اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح 71.22%، حيث حصل 13 طالب وطالبة علي المراكز الأولى وحصلوا على 280 درجة.

قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسمياً وجارى رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم لتكون جاهزة لجميع الطلاب خلال اليوم، وحصل 13 طالب وطالبة على 280 درجة وهى الدرجة الكاملة فى الإمتحانات.

وجاءت قائمة الأوائل كل من (مريم محمد إبراهيم – كارين بيتر فاروق – رحمة محمود محمد – كيرلس جوزيف ماهر – مارولا صموئيل فاروق – محمد عماد الدين محمد – عبدالله محمد أحمد – هاجر أسامة عبد الله – رامز رضا صابر – مينا كيندى زكي – مريم نصر عبد العزيز – يوسف تامر عبد الحارث - همسة أحمد جادو نبيه).