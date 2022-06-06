مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 6 رحلات طيران دولية ضمن 105 رحلات أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الاثنين، 6 رحلات طيران دولية، ضمن 105 رحلات أسبوعية تصل المطار بداية من السبت الماضي، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الوافدين.

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية، استقبال مطار مرسى علم الدولي، بداية من السبت 105 رحلات طيران دولية أسبوعية، قادمة من 12 دولة أوروبية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الوفود السياحية القادمة.

كما كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع الجارى زيادة فى معدلات السياحة النمساوية، كذلك السياحة السلوفاكية بعدد 3 رحلات دولية.

كما تبين أن معدلات رحلات الوصول استقبال المطار 98 رحلة دولية، و5 رحلات داخلية، وأوضح جداول الرحلات الدولية من المقرر وصول 3 رحلات من المطارات البلجيكية، و15 رحلة إيطالية، و16 رحلة من ألمانيا و21 رحلة من بولندى، و30 رحلة من التشيك، ورحلة من فرنسا واخرى من رومانيا و3 من سلوفاكيا وآخرى من النمسا.