مصرع طالبة دهسا أسفل عجلات القطار بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقيت طالبة بالدبلوم الفني الصناعي، مصرعها اليوم أثناء عبورها شريط السكة الحديدة بمدينة الفيوم، حيث دهسها القطار وتم نقل الجثة لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً بمصرع طالبة بمدرسة العدوة الثانوية الفنية، دهساً أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها شريط السكة الحديد أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان، لتعود إلى منزلها.

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع طالبة بالثانوية الفنية دهساً أسفل عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، والتحفظ على سائق القطار، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.