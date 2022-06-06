مديرية التعليم بجنوب سيناء تشارك فى معسكر مجابهة الأزمات والكوارث.. صور

جنوب سيناء ـ محمد حسين

شاركت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، فى معسكر مجابهة الأزمات والكوارث المقام فى مدينة الطور تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

قال محمد حامد عقل وكيل أول وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء فعاليات، إن تعليم جنوب سيناء يشارك فى معسكر الإيواء العاجل بمدينة طور سيناء في إطار التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 96 ، بمقر منتدى الشباب طريق الجبيل بطور سيناء بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام بالمحافظة وعدد من مديري المديريات الخدمية .

وأشار أن التدريب العملي المشترك يتم تنفيذه لمجابهة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة المديريات الخدمية بما فيهم مديرية التربية والتعليم ومعسكر الإيواء مزود بكافة الخدمات الصحية والتعليمية وكافة مهام الإغاثة والمساعدات بالإضافة إلي وجود مطبخ متكامل لإعداد الطعام للمقيمين بالمعسكر في حالة وقع الأزمات والكوارث .

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم شاركت بمعسكر الإيواء بعدد 60 طالب وطالبة بمعرض للمنتجات اليدوية والفنية والمشغولات بتوجيه التربية الفنية والمجال الصناعي والاقتصاد المنزلي إضافةً لفصل تعليمي ومكتبة وغرفة تطوير تكنولوجي عدد 15 جهازا و10 مقاعد تعليمية للفصل التعليمى والمكتبة وعدد 2 اخصائي وتلاميذ برياض اطفال مدارس الزهور وباقي مدارس طور سيناء.

وأكد وكيل الوزارة أن الهدف من التدريب العملي هو شرح مهام كل جهة ومنها التربية والتعليم ودور كل فرد داخل تلك الجهة وما هو المطلوب منه وكيفية التعامل الفوري والدقيق في الأزمات لتفادي وقع أي أضرار جسيمة علي الأشخاص أو المنشآت.

وفى نفس السياق نجحت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء فى تنفيذ تجربة إخلاء لمقرها وقت الكوارث فى زمن قياسى.

واعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء فى بيان صحفى اليوم ، انه تحت رعاية اللواء محافظ جنوب سيناء نفذت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم بطور سيناء خطة الإخلاء وقت الكوارث والأزمات صباح بحضور عادل عبد الرحمن عتلم وكيل المديرية وقيادات ذات اختصاص تنفيذ خطة الإخلاء بالسيناريو المخطط له .

وتم تكليف مديري الإدارات النوعية ورؤساء الأقسام بالمديرية بإخلاء إداراتهم فور سماع الإنذار ثم النزول عبر السلم المخصص وقت الأزمات والكوارث والتوجه لمنطقة التجمع و استدعاء سيارات الإسعاف والوصول للمدى القياسي لها أثناء الخطة .

كما جرى الإخلاء بعدد (2) سلم وعدد (2) مخرج طوارئ والتزم العاملون أثناء تنفيذ الخطة بالمخارج المخصصة للطوارئ والسلالم المخصصة لكل جناح مما ساهم في جعل الإخلاء آمنا وبدون خسائر مادية وبشرية وقد حقق الإخلاء نظرا لظروف المبنى والكثافة مدة دقيقتين ونصف ويعتبر هذا هو الزمن القياسي والمثالي لخطط الإخلاء.



مديرية التربية والتعليم خلال المشاركة فى معسكر مجابهة الأزمات والكوارث(2)



مديرية التربية والتعليم خلال المشاركة فى معسكر مجابهة الأزمات والكوارث(3)