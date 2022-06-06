قطع مياه الشرب عن حى السويس من الثانية بعد منتصف الليل لمدة 24 ساعة

السويس - فريق المحافظات

أعلنت محافظه السويس، قطع مياه الشرب عن حي السويس بالكامل اعتبارا من الثانية عشر منتصف الليل ولمدة 24 ساعه لأعمال صيانه محطه الصرف الصحي بمنطقة زرب .

وقالت محافظه السويس اليوم الاثنين في بيان لها انه نظرا لقيام الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تطوير ورفع كفاءه محطة الصرف الصحي بمنطقة زرب واصلاح مجمع خطي طرد المحطه الذي الامر الذي يترتب عليه توقف رفع الصرف الصحي عن العمل وقطع المياه للبدء في اعمال الاصلاح .

وأشار بيان محافظة السويس، إلى أنه سيتم قطع مياه الشرب عن حي السويس بالكامل الثانيه عشر منتصف الليل ولمدة 24 ساعة .

وطالبت المحافظه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فتره انقطاعها عن حي السويس .





