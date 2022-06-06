غدا.. "اليوجا والطاقة" ورشة عمل تنظمها مكتبة الإسكندرية للشباب

الإسكندرية جاكلين منير

تنظِّم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية للشباب تحت عنوان: "اليوجا والطاقة"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو في تمام الرابعة عصرًا في مقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

وتقوم سارة عزيز بتقديم الورشة والتحدث عن تاريخ اليوجا وأهميتها، كما تناقش مفهوم اليوجا والطاقة، بالإضافة إلى تعليم المشاركين بعض تمارين التأمل التي تساعد على تنشيط الجسم، وتنظيم عملية التنفس والتخلص من الضغوط.

تهدف الورشة إلى التعريف بفن اليوجا الذي يساعد بدوره على التخلص من التوتر، وزيادة مرونة الجسم، وتحسين طريقة الجلوس والحالة المزاجية، والتقليل من الاكتئاب، بالإضافة إلى النوم بطريقة أفضل، وتجديد الطاقة وتنشط أجهزة الجسم والدورة الدموية.

تستغرق الورشة يومًا واحدًا، وتستهدف الشباب من 16 سنة فيما فوق.

للاشتراك ومعرفة المزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الهاتف رقم 01001303318 أو 0223926031، خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، أو زيارة صفحة بيت السناري على الفيسبوك.