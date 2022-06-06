ضبط كمية من الكبدة بدون تواريخ إنتاج وصلاحية وسجائر مجهولة المصدر ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الإثنين، من ضبط كميات كبيرة من الكبدة البقرى وأخرى من الدواجن غير مدون عليهم بيانات تواريخ إنتاج وصلاحية، وكذلك كميات كبيرة من السجائر المستوردة مجهولة المصدر .

جاء ذلك بناءً على تعليمات مستمرة من ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمراقبة الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية، وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية الذى وجه بتشكيل حملة .

وتمكنت إدارة تموين غرب بقيادة طلعت البساطى مدير إدارتى تموين وسط وغرب وسمير عبد الرحمن، هانى شاكر، عصام العاصى كبار مفتشى الإدارة، من ضبط كمية تقدر بـ 40 كيلو جرام كبدة بقرى و 25 كيلو جراما من الدواجن جميعها مخالفية للقرار الوزارى 107 لسنة 1994 والقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس على جمهور المستهلكين حيث لم يتوفر وجود بيانات على المنتج من صلاحية أو إنتاج.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكن أفراد الحملة من ضبط أحد المحال التجارية بحوزته كمية تقدر ب 530 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية مخالفة للقرار الوزارى 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .