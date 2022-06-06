اليوم السابع
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الإثنين، 06 يونيو 2022 02:29 م
أكرم القصاص
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سلطنة عمان تستنكر التصريحات المسيئة للرسول من مسئول هندى

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:01 م
سلطنة عمان تستنكر التصريحات المسيئة للرسول من مسئول هندى سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق
مسقط (أ ش أ)

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أعربت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، عن استنكارها للتصريحات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين والتى صدرت عن أحد المسؤولين فى حزب بهاراتيا جاناتا الهندى، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات والحوادث لا تخدم علاقات التعايش السلمي بين المكونات الدينية وتؤجج الرأى العام.
 
وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية في سلطنة عمان الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي مع سفيرة الهند لدى السلطنة أميت نارنغ.
 
وأكد الحارثي رفض سلطنة عُمان المساس بالرموز الدينية كافة، مجددا التأكيد على تمسك سلطنة عمان بثقافة التسامح والتعايش ومجابهة الكراهية واحترام المعتقدات والأديان، معربًا عن ترحيب بلاده بالبيان الذي أصدره الحزب الحاكم في الهند والذي أعلن فيه إيقاف المسؤول عن هذه التصريحات المسيئة.

الرسول

سلطنه عمان

حزب بهاراتيا جاناتا الهندى

الهند

النبى محمد


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