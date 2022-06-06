رئيس هيئة الدواء يلتقى الرئيس التنفيذى لوكالة الرقابة الصحية البرازيلية

كتب ـ وليد عبد السلام

التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية ، السيد أنطونيو بارا توريس، الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية، والوفد المرافق له ليوناردو روزا، رئيس الاستشارات الدولية لوكالة الصحة البرازيلية، وفيكتوريا بالثر، رئيس قسم التجارة بسفارة البرازيل بالقاهرة، و جوليانا زوراتو، ممثل من الوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية، وذلك على هامش اللقاءات التي يعقدها مع العديد من السلطات الصحية والمنظمات والشركات الدولية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئتين في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ حيث أعرب أنطونيو بارا توريس عن رغبتهم فى تعميق التعاون مع هيئة الدواء المصرية، والاستفادة من التجربة المصرية فى الحصول على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك في إطار مشاركة هيئة الدواء المصرية، كشريك رئيسي، في المعرض والمؤتمر الأفريقي الأول، الذي تنظمه هيئة الشراء الموحد، وفي إطار حرص الهيئة على تنسيق الجهود الدولية مع السلطات الصحية، والشركات الدولية من أجل دعم مسيرة التنمية المستدامة في قطاعي الدواء والمستلزمات الطبية.