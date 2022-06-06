رئيس جامعة حلوان يجرى جولة تفقدية لمتابعة انتظام الامتحانات بكلية الصيدلة

كتب محمد صبحى

أجرى الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب كلية الصيدلة والتي تعقد بمقر مبني طب 2 بالحرم الجامعى.

وقال رئيس الجامعة، إن الجولة تأتي فى إطار الحرص على متابعة سير أعمال الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب.

واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى اعمال الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات.

وأكد رئيس جامعة حلوان، انتظام سير الامتحانات، مشيدًا خلال جولته بالتجهيزات والاستعدادات اللازمة للامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.